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Защитник «Югры» Анатолий Елизаров пройдёт предсезонные сборы с «Амуром»

Защитник «Югры» Анатолий Елизаров пройдёт предсезонные сборы с «Амуром»
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Защитник «Югры» Анатолий Елизаров временно перешёл в «Амур», сообщает официальный сайт югорчан. Хоккеист проведёт предсезонную подготовку в клубе из Хабаровска.

Сообщается, что при дальнейшей заинтересованности дальневосточной команды в игроке югорский клуб получит денежную компенсацию.

Напомним, новым главным тренером «Амура» стал Вадим Епанчинцев, ранее возглавлявший «Югру». В минувшем сезоне Елизаров, выступая за клуб из Ханты-Мансийска, провёл 49 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при полезности «+22». В плей-офф на его счету два балла (1+1) в 15 играх при полезности «+4».

Ранее хоккеист играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и «Сочи».

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