Четвёртый номер драфта НХЛ – 2012 завершил карьеру в 28 лет

Четвёртый номер драфта НХЛ – 2012 Гриффин Райнхарт завершил карьеру в 28 лет, сообщает Роб Тауб в «Твиттере». В последний сезон в карьере игрок выступал в Великобритании за «Белфаст».



В минувшем сезоне на его счету 53 матча в регулярном чемпионате и 32 очка (3+29). Также он отдал одну результативную передачу в четырёх играх плей-офф.



В НХЛ хоккеист сыграл девять матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» и 30 игр за «Эдмонтон Ойлерз». Также на его счету 33 матча за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ в чемпионате-2019/2020.

26 июня 2015 года «Айлендерс» отдали Райнхарта в «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на выбор в первом раунде 2015 года и выбор во втором раунде. Тогда «Айлендерс» выбрали Мэтью Барзала под общим 16-м номером.