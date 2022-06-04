«Ванкувер» проведёт второе интервью с Кузьменко

«Ванкувер Кэнакс» проведёт второе интервью с российским нападающим Андреем Кузьменко, сообщает Yardbarker.

30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА, и он попрощался с болельщиками.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

Также хоккеист был в запасном составе сборной России на Олимпиаде-2022, однако по ходу турнира покинул расположение команды из-за микротравмы.

Напомним, в «Ванкувере» играет ещё один российский нападающий, который ранее выступал за СКА, – это Василий Подколзин.