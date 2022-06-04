«Ванкувер» проведёт второе интервью с Кузьменко

«Ванкувер Кэнакс» проведёт второе интервью с российским нападающим Андреем Кузьменко, сообщает Yardbarker.
30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА, и он попрощался с болельщиками.
26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».
Также хоккеист был в запасном составе сборной России на Олимпиаде-2022, однако по ходу турнира покинул расположение команды из-за микротравмы.
Напомним, в «Ванкувере» играет ещё один российский нападающий, который ранее выступал за СКА, – это Василий Подколзин.
- 4 июня 2022
-
19:44
-
19:34
-
18:40
-
18:15
-
17:32
-
17:19
-
16:55
-
16:20
-
15:54
-
15:23
-
14:55
-
14:10
-
13:56
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:56
-
11:24
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:27
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
06:58
-
06:48
-
06:38