Жерар Галлан рассказал о дружбе с Джоном Купером

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о дружбе с тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джоном Купером. Их команды встречаются друг с другом в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Специалисты познакомились на чемпионате мира – 2016, когда были ассистентами в штабе Тодда Маклеллана в сборной Северной Америки. Через год Купер возглавил сборную США, а его первым помощником был как раз Галлан.

«Три недели вместе, каждый день вместе обедали, вместе ужинали, так что за это время получилось очень хорошо узнать друг друга. Нам там было очень весело, нам это нравилось, мы тренировались вместе и с тех пор стали довольно хорошими друзьями.

Я много поздравлял его с победой на чемпионатах, и, когда мы выиграли чемпионат мира в прошлом году, он продолжал писать мне сообщения. Это здорово, когда у тебя есть такой друг.



Очевидно, мы оба очень хотим победить в этой серии, но дружба с такими людьми в лиге – это здорово. Он проделал отличную работу», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.