Купер: У меня нет ничего, кроме восхищения Галланом. Он чертовски отличный тренер

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал дружбу с тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» Жераром Галланом. Их команды встречаются друг с другом в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Специалисты познакомились на чемпионате мира – 2016, когда были ассистентами в штабе Тодда Маклеллана в сборной Северной Америки. Через год Купер возглавил сборную США, а его первым помощником был как раз Галлан.
«После этого опыта на чемпионате мира по хоккею с Галланом мне повезло и меня пригласили тренировать сборную Канады на чемпионате мира в 2017 году. И первым парнем, которого я хотел позвать и узнать, может ли он поехать со мной, был Жерар. Просто из-за того, как сильно я его уважаю за то, что он делает, и вообще какой он чертовски хороший парень. Он простой и честный.
В прошлом году Галлан выиграл с Канадой золото чемпионата мира? Он не позволит мне забыть об этом.
У меня нет ничего, кроме восхищения Галланом. Он чертовски отличный тренер. Это тренерское сообщество очень тесное, и по какой-то причине я в нём уже некоторое время, но Галлан для меня тот друг, с которым ты можешь регулярно переписываться», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
- 4 июня 2022
-
20:40
-
20:10
-
19:44
-
19:34
-
18:40
-
18:15
-
17:32
-
17:19
-
16:55
-
16:20
-
15:54
-
15:23
-
14:55
-
14:10
-
13:56
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:56
-
11:24
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:27
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
06:58