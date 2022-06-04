Купер: У меня нет ничего, кроме восхищения Галланом. Он чертовски отличный тренер

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал дружбу с тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» Жераром Галланом. Их команды встречаются друг с другом в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Специалисты познакомились на чемпионате мира – 2016, когда были ассистентами в штабе Тодда Маклеллана в сборной Северной Америки. Через год Купер возглавил сборную США, а его первым помощником был как раз Галлан.



«После этого опыта на чемпионате мира по хоккею с Галланом мне повезло и меня пригласили тренировать сборную Канады на чемпионате мира в 2017 году. И первым парнем, которого я хотел позвать и узнать, может ли он поехать со мной, был Жерар. Просто из-за того, как сильно я его уважаю за то, что он делает, и вообще какой он чертовски хороший парень. Он простой и честный.



В прошлом году Галлан выиграл с Канадой золото чемпионата мира? Он не позволит мне забыть об этом.



У меня нет ничего, кроме восхищения Галланом. Он чертовски отличный тренер. Это тренерское сообщество очень тесное, и по какой-то причине я в нём уже некоторое время, но Галлан для меня тот друг, с которым ты можешь регулярно переписываться», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.