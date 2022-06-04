«Торонто» сообщил о смерти шестикратного обладателя Кубка Стэнли Ларри Хиллмана

«Торонто Мэйпл Лифс» в «Твиттере» сообщил о смерти шестикратного обладателя Кубка Стэнли Ларри Хиллмана, которому было 85 лет.

«Ларри играл в Национальной хоккейной лиге с 1955 по 1973 год, его имя было выгравировано на Кубке Стэнли шесть раз, в том числе четыре – с «Мэйпл Лифс», в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах.

Ларри был парнем с тёплой и щедрой улыбкой. Он был гордым мужем, отцом и семьянином. Наши мысли – с его близкими», – написал клуб в «Твиттере».

В составе «Торонто» Хиллман завоевал Кубок Стэнли в возрасте 18 лет и 2 месяцев. Этот рекорд не может быть побит по действующим правилам НХЛ, поскольку любому игроку должно исполниться 18 лет к 15 сентября, чтобы он мог выступать в сезоне НХЛ.

Помимо «Торонто», Хиллман завоёвывал Кубки Стэнли с «Детройт Ред Уингз» (1965) и «Монреаль Канадиенс» (1969).