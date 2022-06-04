Участники драфта-2022 выбрали звёзд НХЛ, на чей стиль похожа их игра

Участники драфта НХЛ – 2022 рассказали о том, на чей стиль игры из хоккеистов НХЛ похожа их игра.

«Это то, о чём вы определенно мечтаете, – быть номером один. Там было не так много разговоров с моим именем, но я определённо думаю, что мог бы участвовать в этом разговоре, это точно.

Мне нравится моделировать свою игру по образцу Марка Шайфли и Пьер-Люка Дюбуа. Два больших, сильных форварда с большим мастерством, которые могут изменить ход игры в любой момент. Мне также нравится подражать лидерским качествам Марка», – цитирует Каттера Готье официальный сайт НХЛ.



«Парень, за которым мне нравится наблюдать, – это Патрик Кейн. Мы похожи ростом. Я думаю, что мы действительно умело обращаемся с шайбой. То, как он маневрирует через более крупных защитников, – это то, что я пытался сделать», – сказал Логан Кули.



«Мне нравится изображать из себя Патриса Бержерона. Он тот, кто может многое сделать правильно, парень, который может продюсировать, и он элитный нападающий. Он может забивать много голов и играть в атаке. Он также показывает потрясающую игру, может играть в самых разных ситуациях, и я думаю, что это тот тип игрока, которым я себя вижу. Это игрок, с которым мне нравится сравнивать себя», – прокомментировал Шейн Райт.



«Рантанен довольно высокий, как и я, может быть, в том же стиле управляет клюшкой, может хорошо защитить шайбу. Это то, что я пытаюсь сделать. Чтобы попасть в НХЛ, мне просто нужно поработать над всем… улучшу свой бросок, катание на коньках, выведу его на другой уровень, и я думаю, что смогу стать результативным игроком», – ответил Юрай Слафковски.

«Мне нравится наблюдать за таким парнем, как Брейден Пойнт. Он поменьше ростом, любит владеть шайбой, быстр, и я думаю, что он правильно ведёт игру», – сказал Мэттью Савой.

«Я думаю, что для меня Леон Драйзайтль – это тот, за кем я стараюсь следить. То, как он владеет шайбой, его видение, его IQ. Я думаю, его качества – это то, что я действительно стараюсь включить», – ответил Коннор Гики.