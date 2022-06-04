Александр Овечкин танцует на концерте Бузовой. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт Ольги Бузовой. Жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в своих социальных сетях видео, как её муж танцует под песни Ольги.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». Барбашёв за 12 встреч набрал 2 (0+2) очка, «Сент-Луис» завершил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде после поражения от «Колорадо Эвеланш». Свечников забил четыре гола и отдал одну передачу в 14 матчах. «Каролина» в семи матчах вылетела от «Нью-Йорк Рейнджерс».
В регулярном чемпионате Овечкин провёл 77 игр и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.
- 4 июня 2022
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