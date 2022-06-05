Ничушкин стал автором курьёзной шайбой рикошетом от защитника в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, счёт в матче равный – 1:1, в серии ведут гости – 2-0.
На 17-й минуте первой двадцатиминутки отличиться удалось 27-летнему российскому нападающему «Эвеланш» Валерию Ничушкину, который совершил прострел с фланга, в результате чего шайба рикошетом от защитника «Ойлерз» Дарнелла Нурса оказалась в воротах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Ничушкин записал на свой счёт четвёртую заброшенную шайбу при четырёх ассистах в 13-м матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
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