Ничушкин стал автором курьёзной шайбой рикошетом от защитника в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, счёт в матче равный – 1:1, в серии ведут гости – 2-0.

На 17-й минуте первой двадцатиминутки отличиться удалось 27-летнему российскому нападающему «Эвеланш» Валерию Ничушкину, который совершил прострел с фланга, в результате чего шайба рикошетом от защитника «Ойлерз» Дарнелла Нурса оказалась в воротах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Ничушкин записал на свой счёт четвёртую заброшенную шайбу при четырёх ассистах в 13-м матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.