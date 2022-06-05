Ничушкин отметился дублем в третьем матче финала Запада с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 2:1, в серии также преимущество на их стороне – 2-0.

На пятой минуте второй двадцатиминутки отметиться второй заброшенной шайбой в матче удалось 27-летнему российскому нападающему «Эвеланш» Валерию Ничушкину, ассистентами которого значатся Натан Маккиннон и Девон Тейвз, оформивший вторую результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Таким образом, Ничушкин записал на свой счёт пятую заброшенную шайбу при четырёх ассистах в 13-м матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.