Ничушкин забросил в нынешнем плей-офф больше, чем за прошлые пять плей-офф суммарно
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27-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился необычным статистическим достижением благодаря дублю в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (2:1 ко второму периоду, 2-0 – в серии) в третьей игре финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официально сайте, для Ничушкина эта заброшенная шайба стала уже пятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он забросил больше, чем за последние пять плей-офф, в которых он принимал участие.
- сезон-2013/2014 за «Даллас» — 6 матчей и 1 гол;
- сезон-2015/2016 за «Даллас» — 10 матчей и 0 голов;
- сезон-2018/2019 за «Даллас» — 1 матч и 0 голов;
- сезон-2019/2020 за «Колорадо» — 15 матчей и 2 гола;
- сезон-2020/2021 за «Колорадо» — 10 матчей и 1 гол;
- нынешний сезон за «Колорадо» — 13 матчей и 5 голов.
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