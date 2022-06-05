Быстрее Макдэвида 30 очков в одном Кубке Стэнли набирали только Мессье, Лемье и Гретцки

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 2:1, в серии также преимущество на их стороне – 2-0.
25-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид благодаря заброшенной шайбе в первом периоде преодолел отметку в 30 (9+21) результативных действий за один розыгрыш Кубка Стэнли, на это ему потребовалось 15 матчей. Быстрее к этой цели добирались пять раз – это Марк Мессье в 1988 году (14 матчей), Уэйн Гретцки в 1988 году (14 матчей), Марио Лемье в 1992 году (13 матчей), Гретцки в 1985 году (12 матчей) и Гретцки в 1983 году (11 матчей).
Всего за карьеру в НХЛ на счету Макдэвида 488 матчей, в которых он набрал 698 (240+458) очков при показателе полезности «+92».
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