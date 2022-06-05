Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» и упрочить преимущество в серии
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.
У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).
Таким образом, благодаря этой победе «Колорадо» повёл в серии 3-0.
Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 03:00 мск.
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
05 июня 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Макдэвид (Хайман, Нурс) – 00:38 (5x5) 1:1 Ничушкин (Байрэм, Тэйвз) – 16:12 (5x5) 1:2 Ничушкин (Тэйвз, Маккиннон) – 24:37 (5x5) 2:2 Маклауд (Кулак, Райан) – 47:34 (5x5) 2:3 Комфер (Кольяно) – 52:42 (5x5) 2:4 Рантанен – 59:25 (en)
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