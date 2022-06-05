Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» и упрочить преимущество в серии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.

У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).

Таким образом, благодаря этой победе «Колорадо» повёл в серии 3-0.

Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 03:00 мск.