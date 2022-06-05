Макдэвид повторил достижение Мессье и Крури в матче с «Колорадо»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.



Канадский нападающий хозяев Коннор Макдэвид повторил достижение Яри Курри и Марка Мессье. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 18-й секунде встречи. Таким образом, Макдэвид стал третьим игроком, которому удалось забить несколько голов в Кубке Стэнли за «Эдмонтон» на первой минуте.

Макдэвид в текущем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось 9 раз забить и 21 раз отдать результативную передачу.

Благодаря этой победе «Колорадо» повёл в серии 3-0.



Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 03:00 мск.