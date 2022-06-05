Ничушкин — об игре в первом звене: там нельзя спать, мне это нравится

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.

После матча российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин высказался об игре в первом звене: «Там нельзя спать, мне это нравится», — приводит слова Ничушкина журналист Петер Бо в своём «твиттере».

Напомним, Валерий Ничушкин в этом матче записал на свой счёт дубль, у него теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Также по окончании игры россиянин был признан первой звездой матча.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо».