Плющев: благодаря Василевскому, Шестёркину и Ко мы обогнали Финляндию в вопросе вратарей

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что Россия превзошла Финляндию в вопросе вратарей.
«В нашем хоккее практически в каждом клубе появился тренер вратарей, пошла системная работа. Именно с ней связываю то, что сегодня в мировом хоккее на первых ролях уже наши вратари – Василевский, Бобровский, Сорокин, Шестёркин, Варламов и многие другие.
Удивляет ли, что в плей-офф Шестёркин выглядит надёжнее своего соперника по серии Василевского? Да, это сюрприз. Но это и спорт. Если ты даже чуть-чуть забронзовел, то тут же появляются честолюбивые дублёры. Видим отличную возможность для Василевского посмотреть на себя с новой стороны, в этом волшебная сила конкуренции.
В любом случае самое главное, что благодаря Василевскому, Шестёркину и Ко мы обогнали Финляндию во вратарском вопросе. И нужно внимательно смотреть, что ещё полезного можем взять у нынешнего лидера международного хоккея. Пусть даже многое из этого – хорошо забытое старое. Наше старое», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
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