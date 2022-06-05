Беднар прокомментировал силовой приём Э. Кейна против Кадри

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал силовой приём форварда «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна на нападающем «Колорадо» Наземе Кадри. По итогам эпизода Кадри получил травму и может выбыть до конца серии.
«Это была опасная игра. Такие силовые приёмы — самые опасные в хоккее», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.
После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.
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