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Беднар прокомментировал силовой приём Э. Кейна против Кадри

Беднар прокомментировал силовой приём Э. Кейна против Кадри
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал силовой приём форварда «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна на нападающем «Колорадо» Наземе Кадри. По итогам эпизода Кадри получил травму и может выбыть до конца серии.

«Это была опасная игра. Такие силовые приёмы — самые опасные в хоккее», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.

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