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Беднар – о травме Кадри: очевидно, что это огромная потеря

Беднар – о травме Кадри: очевидно, что это огромная потеря
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травму форварда Назема Кадри, полученную в третьем финальном матче Западной конференции в столкновении с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.

«Если вы теряете такого парня, как Назем, и ту роль, которую он играет, кто-то должен сделать шаг вперёд, а то и несколько человек. Его роль будет исполнена. Я имею в виду то, насколько он важный игрок для нас. В одну ночь это может быть один парень, а на следующую – другой. Меня это устраивает. Очевидно, что это огромная потеря, но это вне нашего контроля», – цитирует Беднара Sportsnet.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.

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