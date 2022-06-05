Вудкрофт — о поражении от «Колорадо»: нам не везло, но команда боролась до самого конца

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Западной конференции (2:4, 0-3).

«Думаю, сегодня была равная игра. Мы отлично сыграли в меньшинстве. Что касается моментов с пропущенными голами… Одна шайба влетела в сетку после рикошета от клюшки нашего же игрока, другая – после попытки её заблокировать. Ещё в одном моменте мы попали в штангу, после чего пропустили голевую атаку. Нам не везло, но команда боролась до самого конца», – цитирует Вудкрофта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем матче серии в составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.



У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).