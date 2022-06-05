Голкипер «Салавата» Кареев поделился эмоциями от возвращения в команду

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев поделился эмоциями от возвращения в уфимский клуб.

«Эмоции самые положительные. Хорошо, что переговоры закончились и можно спокойно восстанавливаться, готовиться к новому сезону.



Провёл год в Финляндии? Получил хороший международный опыт как в плане хоккея, так и в жизни. Было много игровой практики и качественных тренировок. Работал с очень хорошим тренером вратарей. Для меня эти два сезона получились продуктивными.



Мысли и задачи в КХЛ – помогать команде добиваться поставленных целей и продолжать развиваться.



Иногда следил за результатами «Салавата», но в основном был сконцентрирован на своих играх и тренировках, – цитирует Кареева официальный сайт «Салавата Юлаева».