Слепышев: до сих пор, мне кажется, каждый день в голове появляется мысль: «Мы же чемпионы»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина.
«Конечно, эмоции подостыли. Но, если честно, до сих пор до конца не верится, что стали двукратными, вернули кубок себе. До сих пор, мне кажется, каждый день в голове появляется мысль: «Мы же чемпионы». Это здорово, что и это лето, и этот сезон проведём в этом качестве.
Какие моменты стали самыми яркими в этом розыгрыше Кубка? Тут можно вспоминать каждый раунд отдельно. Было два раунда с Ярославлем и «Динамо», казалось бы, лёгких, судя по итоговому счёту серии, хотя по игре я бы так не сказал. А потом вытащили серию со СКА с 2-3, а финал был ещё краше. Всё сложилось лучшим образом, и в каждом раунде есть что вспомнить.
В команде будут минимальные изменения – это преимущество для похода за следующим трофеем? Думаю, что да. Изменения были в том году, причём достаточно серьёзные, в том числе в тренерском штабе, а не только в команде. Но мы выиграли Кубок. Сейчас все прекрасно понимают требования. Игроки друг друга знают хорошо, по ходу сезона и плей-офф все друг с другом поиграли, поэтому в этом плане должно быть полегче. Будет новый сезон, новые трудности, но тот факт, что состав практически сохранился, поможет справиться с этими трудностями», – цитирует Слепышева официальный сайт ЦСКА.
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