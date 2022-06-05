Фетисов поделился мнением о третьей встрече серии между «Тампой» и «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Тампе» понадобится характер, опыт и немного удачи. Идёт противостояние лучших команд в борьбе за кубок. Следующая игра будет очень важной, кто выиграет, тот будет иметь психологическое преимущество.



Здесь тяжело гадать и говорить, получится ли у «Тампы» сравняться. Точно знаю, что в борьбе за кубок никто не опускает руки ни при каком результате. Так что это я могу гарантировать. Как сложится, посмотрим», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».



Встреча между «молниями» и «рейнджерами» состоится сегодня, 5 июня, в Тампе. Начало — в 22:00 мск.