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Фетисов поделился мнением о третьей встрече серии между «Тампой» и «Рейнджерс»

Фетисов поделился мнением о третьей встрече серии между «Тампой» и «Рейнджерс»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Тампе» понадобится характер, опыт и немного удачи. Идёт противостояние лучших команд в борьбе за кубок. Следующая игра будет очень важной, кто выиграет, тот будет иметь психологическое преимущество.

Здесь тяжело гадать и говорить, получится ли у «Тампы» сравняться. Точно знаю, что в борьбе за кубок никто не опускает руки ни при каком результате. Так что это я могу гарантировать. Как сложится, посмотрим», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

Встреча между «молниями» и «рейнджерами» состоится сегодня, 5 июня, в Тампе. Начало — в 22:00 мск.

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