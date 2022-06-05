Фетисов поделился мнением о третьей встрече серии между «Тампой» и «Рейнджерс»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Тампе» понадобится характер, опыт и немного удачи. Идёт противостояние лучших команд в борьбе за кубок. Следующая игра будет очень важной, кто выиграет, тот будет иметь психологическое преимущество.
Здесь тяжело гадать и говорить, получится ли у «Тампы» сравняться. Точно знаю, что в борьбе за кубок никто не опускает руки ни при каком результате. Так что это я могу гарантировать. Как сложится, посмотрим», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
Встреча между «молниями» и «рейнджерами» состоится сегодня, 5 июня, в Тампе. Начало — в 22:00 мск.
Комментарии
- 5 июня 2022
-
16:55
-
16:48
-
16:32
-
15:50
-
14:50
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
12:17
-
11:59
-
11:51
-
10:57
-
10:38
-
09:53
-
09:37
-
09:03
-
08:47
-
08:41
-
06:35
-
06:14
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:34
-
05:25
-
04:51
-
04:36
-
04:29
-
04:26
-
04:04
- 4 июня 2022
-
23:29
-
23:12
-
22:34
-
22:16
-
21:37
Партнерский контент