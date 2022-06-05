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Форвард «Металлурга»: хотел бы поиграть с Малкиным в одной команде, это большая легенда

Форвард «Металлурга»: хотел бы поиграть с Малкиным в одной команде, это большая легенда
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал трансферную политику клуба в текущем межсезонье.

«В этом межсезонье «Магнитка» радует болельщиков – продлили контракты с лидерами, подписали сильных новичков. Нравится селекция клуба? Конечно. Слежу, кого подписывают. Главное – что сохранился костяк команды, а новые игроки помогут в новом сезоне. Сыграемся и будем бороться за Кубок Гагарина.

Василий Кошечкин тоже продлил контракт. Вася – легенда, тут ничего не прибавишь. Он продолжает показывать высокий уровень и помогать нам. Вне площадки он тоже очень хороший человек, с ним приятно общаться.

Руководство «Магнитки» говорит, что клуб найдёт деньги на контракт, если Евгений Малкин захочет вернуться в КХЛ. Хотел бы поиграть с ним? Конечно, это большая легенда. Магнитогорский воспитанник выиграл всё, что можно. Может, он когда-нибудь окажется в «Металлурге», приедет заканчивать здесь свою карьеру. Было бы очень здорово с ним поиграть вместе в одной команде», — цитирует Коробкина «РБ Спорт».

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