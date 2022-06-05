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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча — в 22:00 мск

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча — в 22:00 мск
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Сегодня, 5 июня, состоится третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра состоится в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовое вбрасывание — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу «Рейнджерс». В первой встрече подопечные Жерара Галлана оказались сильнее со счётом 6:2, во второй одержали победу со счётом 3:2. Во втором полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», «лавины» выигрывают со счётом 3-0.

Действующим обладателем трофея является «Тампа», в финале-2021 «молнии» обыграли «Монреаль Канадиенс» (4-1).

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