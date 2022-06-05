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Беттмэн — о новой арене «Аризоны»: это шанс наконец-то обустроить «Койотс» в хорошем месте

Беттмэн — о новой арене «Аризоны»: это шанс наконец-то обустроить «Койотс» в хорошем месте
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал проект строительства новой арены «Аризоны Койотс».

«Я хочу подчеркнуть, что НХЛ полностью поддерживает клуб и владельцев, а также будущее хоккея в Аризоне. Наша история показала, что здесь есть страстные и невероятные хоккейные болельщики. Они не только страстные, но и умные, преданные и заслуживают самого лучшего. И мы считаем, что предлагаемый проект — это то, что нужно не только клубу и нашей лиге, но и городу Темпе.

Мы считаем, что это отличная возможность для Темпе, а также шанс наконец-то обустроить «Койотс» в хорошем месте. Мы стремимся к успешному развитию хоккея в штате. Новый проект имеет в этом смысле важное значение. В долгосрочной перспективе они хотят быть в Темпе, и мы хотим того же. Точка», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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