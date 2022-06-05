Э. Кейн выступит перед Департаментом безопасности игроков НХЛ из-за инцидента с Кадри
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн предстанет на слушаниях перед Департаментом безопасности игроков НХЛ за нанесение травмы форварду «Колорадо Эвеланш» Назему Кадри в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (4:2, 3-0), сообщает Sportsnet.
По ходу первого периода Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.
Слушание повышает вероятность того, что Кейн будет отстранён от участия в четвёртой игре серии, которая состоится во вторник, 7 июня, в Эдмонтоне (начало — в 3:00 по московскому времени). Напомним, «Ойлерз» проигрывают в серии со счётом 0-3.
Новость по темеАгент Кадри призвал НХЛ дисквалифицировать Эвандера Кейна
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