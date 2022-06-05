Бержерон в рекордный пятый раз стал обладателем приза «Селке Трофи»

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон стал обладателем «Селке Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана, сообщает журналист Амали Бенджамин.



36-летний форвард установил рекорд по количеству выигранных трофеев, став его обладателем в пятый раз (2011, 2014, 2015, 2017, 2022). Также он был номинирован на премию 11-й сезон подряд.



Его соперниками по финальной тройке были Александр Барков из «Флориды Пантерз» и Элиас Линдхольм из «Калгари Флэймз». Бержерон набрал в голосовании 1798 баллов, на счету форварда «огней» 878 очков, нападающий «пантер» набрал 746 баллов.



В прошедшем сезоне Бержерон сохранил своё место в качестве лучшего игрока НХЛ на вбрасываниях и по владению шайбой. Форвард выиграл 991 вбрасывание и в седьмой раз в своей карьере продемонстрировал лучший процент побед (61,9%). Он также лидировал в НХЛ по показателю владения шайбой (65,1%). При этом на «Бостон» приходилось 65,1% всех попыток бросков в составе 5 на 5, когда Бержерон был на льду – лучший показатель для любого игрока с тех пор, как статистика была впервые зарегистрирована в 2009/2010 годах.