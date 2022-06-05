Шестёркин выиграл дуэль у Кучерова, выходившего один на один с голкипером «Рейнджерс»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В концовке первого периода счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров опасно атаковал ворота «Рейнджерс», которые защищает голкипер Игорь Шестёркин. Российский вратарь сумел парировать бросок форварда, который ранее был удалён на девятой минуте встречи за игру высоко поднятой клюшкой против Артемия Панарина. Видео с опасным моментом «Тампы» можно посмотреть по ссылке.



Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс».