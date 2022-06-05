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«Рейнджерс» забросили две шайбы «Тампе» в большинстве после нарушений на Шестёркине

«Рейнджерс» забросили две шайбы «Тампе» в большинстве после нарушений на Шестёркине
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В середине второго периода счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккеисты «Рейнджерс» забросили две шайбы при игре в большинстве. Игроки «Тампы» получали удаления за нарушения на голкипере «рейнджеров» Игоре Шестёркине. Двухминутные наказания получали Кори Перри и Райли Нэш. Авторами заброшенных шайб «синерубашечников» становились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс». В другой серии 1/2 финала встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», счёт — 3-0 в пользу «лавин».

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