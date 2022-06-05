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Кучеров превзошёл достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Кучеров превзошёл достижение Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В середине второго периода счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте в большинстве одну шайбу в составе «Тампы» отыграл российский нападающий Никита Кучеров. 26-летний россиянин набрал 62 (17+45) очка в плей-офф НХЛ в большинстве и обошёл по этому показателю Александра Овечкина. Лишь двое среди действующих хоккеистов смогли набрать больше очков в большинстве в плей-офф НХЛ – Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).

Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс».

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