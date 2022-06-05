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Крис Крайдер сравнялся с рекордсменом «Рейнджерс» по голам в плей-офф НХЛ

Крис Крайдер сравнялся с рекордсменом «Рейнджерс» по голам в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». По окончании второго периода счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Одним из авторов заброшенной шайбы в составе «Рейнджерс» стал нападающий Крис Крайдер. Американский форвард, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс» в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнялся с клубным рекордом по голам за карьеру в плей-офф НХЛ. На его счету стало 34 точных броска, он повторил достижение легенды «Рейнджерс» Рода Жильбера.

Напомним, счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

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