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Кучеров повторил результат легенды «Далласа» Майка Модано по очкам в плей-офф НХЛ

Кучеров повторил результат легенды «Далласа» Майка Модано по очкам в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине третьего периода счёт равный — 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Рейнджерс» в большинстве одну шайбу в составе «Тампы» отыграл российский нападающий Никита Кучеров. На 42-й минуте россиянин отдал результативную передачу. Таким образом, 26-летний нападающий набрал свои 145-е и 146-е очки в карьере в плей-офф НХЛ. Он обошёл Ларри Робинсона и Криса Челиоса (у обоих — по 144 балла) и сравнялся по этому показателю с легендой «Даллас Старз» Майком Модано, разделив с ним 33-34 места.

Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс».

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