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«Тампа» вырвала победу в матче с «Рейнджерс» и сократила отставание в серии

«Тампа» вырвала победу в матче с «Рейнджерс» и сократила отставание в серии
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В Тампе (США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

«Рейнджерс» открыли счёт на 27-й минуте. Мика Зибанеджад вывел гостей вперёд, ему ассистировали Адам Фокс и Артемий Панарин. На 29-й минуте Крис Крайдер удвоил преимущество команды из Нью-Йорка. В роли ассистентов выступили Зибанеджад и Панарин.

На 30-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Никита Кучеров с помощью Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса забросил одну шайбу. Уже на 41-й минуте Стэмкос восстановил равновесие в счёте, ему ассистировали Кори Перри и Кучеров. А когда команды уже готовились к овертайму, Ондржей Палат принёс хозяевам победу. По баллу за ассистирование набрали Кучеров и Хедман.

«Тампа» сократила отставание в серии — 1-2.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 июня 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 27:37 (5x4)   0:2 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 29:44 (5x4)   1:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 30:50 (5x4)   2:2 Стэмкос (Перри, Кучеров) – 41:22 (5x4)   3:2 Палат (Кучеров, Хедман) – 59:18 (5x5)
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