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Кучеров обошёл легенду «Питтсбурга» Марио Лемье в списке лучших ассистентов в плей-офф НХЛ

Кучеров обошёл легенду «Питтсбурга» Марио Лемье в списке лучших ассистентов в плей-офф НХЛ
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В Тампе (США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

На 42-й минуте Никита Кучеров отдал первую результативную передачу во встрече. На последней минуте 28-летний нападающий отдал второй голевой пас, принеся победу в матче «Тампе». Таким образом, Кучеров довёл свой ассистентский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 97 передач. Россиянин обошёл по этому показателю Криса Пронгера (95), Бобби Смита и легенду «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (у обоих — по 96 пасов) в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли. Кучеров поднялся на 27-е место, которое разделил с Марианом Госсой и Роном Фрэнсисом.

Напомним, «Тампа» сократила отставание в серии — 1-2.

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