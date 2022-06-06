«Тампа» стала 6-й командой НХЛ по победным забитым голам на последних минутах в плей-офф

В Тампе (США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

«Тампа» стала шестой в истории лиги командой по победным забитым голам на финальных минутах в одном розыгрыше плей-офф. Для коллектива из Флориды это уже вторая победа, в которой гол забивался на последних секундах. Ранее «Тампа» побеждала «Флориду Пантерз» во второй игре второго раунда 2:1. Тогда на 20-й минуте победную шайбу забросил Росс Колтон с передачи Никиты Кучерова и Ондржея Палата.

«Рейнджерс» открыли счёт на 27-й минуте. Мика Зибанеджад вывел гостей вперёд, ему ассистировали Адам Фокс и Артемий Панарин. На 29-й минуте Крис Крайдер удвоил преимущество команды из Нью-Йорка. В роли ассистентов выступили Зибанеджад и Панарин.



На 30-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Никита Кучеров с помощью Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса забросил одну шайбу. Уже на 41-й минуте Стэмкос восстановил равновесие в счёте, ему ассистировали Кори Перри и Кучеров. А когда команды уже готовились к овертайму, Ондржей Палат принёс хозяевам победу. По баллу за ассистирование набрали Кучеров и Хедман.



«Тампа» сократила отставание в серии — 1-2.