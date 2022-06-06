«Рейнджерс» намерены пожаловаться в НХЛ на игру «Тампы» против Игоря Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан намерен пожаловаться в НХЛ по поводу опасной игры против российского голкипера Игоря Шестёркина во время третьего матча финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3).
«Это беспокоит меня больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером серии, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», — приводит слова Галлана журналист Мэтт Ларкин в своём «твиттере».
Напомним, по ходу матча нападающий «Тампы» Кори Перри сыграл высоко поднятой клюшкой против российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, после чего был наказан двухминутным штрафом. В этой встрече Шестёркин сделал 48 сейвов.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.
- 6 июня 2022
-
01:57
-
01:50
-
01:34
-
01:14
-
01:06
-
00:59
-
00:51
-
00:43
-
00:30
-
00:24
-
00:10
- 5 июня 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:53
-
21:14
-
20:35
-
19:33
-
19:00
-
18:19
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
16:55
-
16:48
-
16:32
-
15:50
-
14:50
-
13:45
-
13:30
-
13:18