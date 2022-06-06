«Рейнджерс» намерены пожаловаться в НХЛ на игру «Тампы» против Игоря Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан намерен пожаловаться в НХЛ по поводу опасной игры против российского голкипера Игоря Шестёркина во время третьего матча финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3).

«Это беспокоит меня больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером серии, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», — приводит слова Галлана журналист Мэтт Ларкин в своём «твиттере».

Напомним, по ходу матча нападающий «Тампы» Кори Перри сыграл высоко поднятой клюшкой против российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, после чего был наказан двухминутным штрафом. В этой встрече Шестёркин сделал 48 сейвов.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.