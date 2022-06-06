Палат сравнялся с Овечкиным по числу победных голов в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат забил победный гол в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

Таким образом, Палат забил 10-й гол победный гол в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Кори Перри, Патрисом Бержероном, Александром Овечкиным и Брэдом Маршаном среди действующих игроков.

Только четыре действующих хоккеиста смогли забить больше победных голов в плей-офф — Джо Павелски (14), Евгений Малкин (13), Патрик Кейн (11) и Джонатан Тэйвз (11).

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.