Палат сравнялся с Овечкиным по числу победных голов в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат забил победный гол в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
Таким образом, Палат забил 10-й гол победный гол в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Кори Перри, Патрисом Бержероном, Александром Овечкиным и Брэдом Маршаном среди действующих игроков.
Только четыре действующих хоккеиста смогли забить больше победных голов в плей-офф — Джо Павелски (14), Евгений Малкин (13), Патрик Кейн (11) и Джонатан Тэйвз (11).
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.
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