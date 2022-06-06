Яркая передача Кучерова, после которой Палат забил победный гол в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) отметился яркой результативной передачей, после которого был забит победный гол.

Россиянин ассистировал Ондржею Палату, который отправил шайбу в ворота россиянина Игоря Шестёркина и принёс победу своей команде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



В этой встрече Кучеров забил гол и отметился двумя результативными передачами.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.