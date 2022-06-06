Купер: Кучеров невероятный игрок, в каждой хорошей команде должен быть такой игрок

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался по поводу Никиты Кучерова.

«Он выигрывал Харт Трофи, Никита невероятный игрок. Кучеров уже выиграл два перстня Кубка Стэнли. Я думаю, что в каждой команде, которая доходит так далеко, как мы, должен быть такой игрок, как Никита. Он уникальный, у него особенный талант», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.

В Тампе (США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.



«Рейнджерс» открыли счёт на 27-й минуте. Мика Зибанеджад вывел гостей вперёд, ему ассистировали Адам Фокс и Артемий Панарин. На 29-й минуте Крис Крайдер удвоил преимущество команды из Нью-Йорка. В роли ассистентов выступили Зибанеджад и Панарин.



На 30-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Никита Кучеров с помощью Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса забросил одну шайбу. Уже на 41-й минуте Стэмкос восстановил равновесие в счёте, ему ассистировали Кори Перри и Кучеров. А когда команды уже готовились к овертайму, Ондржей Палат принёс хозяевам победу. По баллу за ассистирование набрали Кучеров и Хедман.



«Тампа» сократила отставание в серии — 1-2.