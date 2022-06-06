Стэмкос расхвалил Василевского после победы над «Рейнджерс»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос расхвалил российского голкипера Андрея Василевского после победы в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги над «Рейнджерс» (3:2).



«Мы проигрывали в серии со счётом 0-2, так что в третьем матче на кону было всё. Много времени в чужой зоне, постоянное давление – это было характерно для нашей игры. Василевский вовремя сделал несколько отличных сейвов. Хорошая командная работа», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Первой звездой этого матча признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, который стал автором победной шайбы. Второй звездой признан российский голкипер хозяев Андрей Василевский, который отразил 28 бросков за матч. Третья звезда – ещё один нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил гол и сделал результативную передачу.

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