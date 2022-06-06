Свитер Гретцки с последней игры за «Эдмонтон» был продан на аукционе за рекордную сумму

Свитер легендарного хоккеиста и лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, в котором он провёл последний матч за «Эдмонтон Ойлерз» и забил победный гол в финале Кубка Стэнли – 1988, был продан за рекордные $ 1,452 млн на аукционе Grey Flannel Auctions в воскресенье вечером, сообщает ESPN.
Это была самая большая сумма, которую когда-либо платили за хоккейный свитер. Предыдущий рекорд составлял $ 1,3 млн, которые были заплачены за джерси Пола Хендерсона в 1972 году. Также на том аукционе были проданы перчатки Гретцки из той же игры с «Бостон Брюинз» за $ 204 162.
Напомним, свой последний матч за «Ойлерз» хоккеист провёл в финале Кубка Стэнли – 1988 с «Бостон Брюинз» и забил победный гол. Гретцки после игры облил свой свитер шампанским. Следы до сих пор видны на джерси.
Он также был награждён вторым «Конн Смайт Трофи» за выступление в плей-офф. Примерно через три месяца Гретцки перешёл в «Лос-Анджелес Кингз».
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