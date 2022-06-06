«Авангард» опубликовал план подготовки команды к предстоящему сезону КХЛ
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Тренерский штаб омского «Авангарда» определился с планом подготовки к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги — 2022/2023.
13 июля команда выйдет из отпуска и пройдёт в течение двух дней медицинский осмотр. С 15 по 26 июля «Авангард» проведёт тренировки в Омске, 27 июля сыграет товарищеский матч с «Омскими Крыльями».
С 28 июля по 1 августа команда продолжит занятия на омском льду, а со 2 по 9 августа сыграет на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. С 10 по 21 августа «Авангард» вернётся в Омск и продолжит заниматься на родном льду, а затем примет участие в предсезонном турнире имени Н. Г. Пучкова (даты уточняются).
Напомним, «Авангард» уступил во втором раунде плей-офф КХЛ — 2022 «Металлургу» в серии со счётом 3-4.
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