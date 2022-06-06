«Ты не вылетел, пока тебя не выбили». Форвард «Эдмонтона» — о 0-3 в серии с «Колорадо»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал ход серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш», в которой «нефтяники» уступают со счётом 0-3.
«Все нас сбрасывают со счетов, поэтому на нас нет никакого давления. Всё давление смещается на «Колорадо». Все ожидают, что они выиграют серию уже в следующей игре. Нам нужно просто выиграть одну встречу, а затем оттолкнуться от этого.
Это хоккей — ты не вылетел, пока тебя не выбили. Ты должен продолжать сражаться. Всё начинается с одной победы», — приводит слова Хаймана Sportsnet.
Напомним, в первом матче «Эдмонтон» уступил со счётом 6:8, затем также проиграв ещё две встречи — 0:4, 2:4. Четвёртая игра состоится завтра, 7 июня, в Эдмонтоне. Начало — в 3:00 мск.
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