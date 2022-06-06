Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 5 на 6 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли третий матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2
«Молнии» одержали первую победу в серии, переиграв «рейнджеров». По ходу матча подопечные Джона Купера уступали со счётом 0:2. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Также 28-летний россиянин стал автором двух голевых передач. У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Жерара Галлана.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 июня 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 27:37 (5x4) 0:2 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 29:44 (5x4) 1:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 30:50 (5x4) 2:2 Стэмкос (Перри, Кучеров) – 41:22 (5x4) 3:2 Палат (Кучеров, Хедман) – 59:18 (5x5)
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года
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