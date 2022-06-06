Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 5 на 6 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли третий матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2



«Молнии» одержали первую победу в серии, переиграв «рейнджеров». По ходу матча подопечные Джона Купера уступали со счётом 0:2. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Также 28-летний россиянин стал автором двух голевых передач. У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Жерара Галлана.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года