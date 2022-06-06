«Мы разочарованы. «Тампа» была лучше как команда». Галлан — о 3-м матче серии с «Лайтнинг»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3).
«Они были лучше как команда в целом. Это дошло до той точки, когда им выдался шанс забросить победную шайбу в конце матча. Мы разочарованы, но будем двигаться дальше и готовиться к следующей игре», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». «Синерубашечники» одержали победы в первых двух домашних матчах — 6:2 и 3:2. Четвёртая встреча состоится в среду, 8 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Также «молнии» выигрывали трофей в 2020 году.
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