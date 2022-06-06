«Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о подписании контракта с голкипером Алексеем Мурыгиным.



Отмечается, что соглашение с 35-летним вратарём заключено сроком на один год.



Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги Мурыгин провёл в нижегородском «Торпедо». На его счету семь матчей в регулярном чемпионате, в которых он отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39.



Ранее голкипер также выступал за «Амур», «Металлург» (Мг), «Локомотив», «Авангард». Всего в активе Мурыгина 297 матчей в КХЛ и 112 побед при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,2% отбитых бросков.



«Торпедо» не попало в состав участников Кубка Гагарина – 2022, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ — 2021/2022.