«Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным
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Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о подписании контракта с голкипером Алексеем Мурыгиным.
Отмечается, что соглашение с 35-летним вратарём заключено сроком на один год.
Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги Мурыгин провёл в нижегородском «Торпедо». На его счету семь матчей в регулярном чемпионате, в которых он отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39.
Ранее голкипер также выступал за «Амур», «Металлург» (Мг), «Локомотив», «Авангард». Всего в активе Мурыгина 297 матчей в КХЛ и 112 побед при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,2% отбитых бросков.
«Торпедо» не попало в состав участников Кубка Гагарина – 2022, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ — 2021/2022.
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