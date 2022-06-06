Тренер «Рейнджерс» остался недоволен грубой игрой хоккеистов «Тампы» против Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) раскритиковал хоккеистов соперника за грубую игру против голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина.



«В Игоря часто врезались? Меня это беспокоит больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», – приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно.



Отметим, что хоккеисты «Тампы» дважды были удалены за фол против Шестёркина, после чего «Рейнджерс» два раза отличались в большинстве. Сначала двухминутным штрафом был наказан форвард Кори Перри, затем — нападающий Райли Нэш.