Тренер «Рейнджерс» остался недоволен грубой игрой хоккеистов «Тампы» против Шестёркина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) раскритиковал хоккеистов соперника за грубую игру против голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина.
«В Игоря часто врезались? Меня это беспокоит больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», – приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно.
Отметим, что хоккеисты «Тампы» дважды были удалены за фол против Шестёркина, после чего «Рейнджерс» два раза отличались в большинстве. Сначала двухминутным штрафом был наказан форвард Кори Перри, затем — нападающий Райли Нэш.
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