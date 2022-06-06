«Сибирь» пополнила тренерский штаб экс-ассистентом наставника финского «Юкурита»

Пресс-служба новосибирской «Сибири» сообщила, что Сергей Кривокрасов вошёл в тренерский штаб клуба.



48-летний специалист является воспитанником ангарского хоккея. Контракт с Кривокрасовым подписан по системе «1+1».



Профессиональную карьеру он начал в московском ЦСКА, спустя два сезона уехал в НХЛ в «Чикаго Блэкхоукс». Помимо «Чикаго», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз», «Миннесоту Уайлд», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ провёл 471 матч, набрав 197 (88+109) очков. В России выступал за «Амур», «Северсталь», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард», с которым стал чемпионом страны в сезоне-2003/2004. Чемпион мира среди молодёжи 1992 года.



В ангарском «Ермаке» работал в качестве помощника тренера, главного тренера и генерального менеджера. Прошлый сезон провёл в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.

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