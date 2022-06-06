Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров пытался вывести из строя Шестёркина, сунув клюшку между ног

Кучеров пытался вывести из строя Шестёркина, сунув клюшку между ног
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 со счётом 3:2. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена».

В одном из эпизодов второго периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров попытался вывести из строя российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Сначала форвард «Тампы» оттолкнул защитника «рейнджеров» Райана Линдгрена, а затем попытался клюшкой ударить вратаря соперников. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч серии состоится в среду, 8 июня, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022