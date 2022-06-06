Кучеров пытался вывести из строя Шестёркина, сунув клюшку между ног
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 со счётом 3:2. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена».
В одном из эпизодов второго периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров попытался вывести из строя российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Сначала форвард «Тампы» оттолкнул защитника «рейнджеров» Райана Линдгрена, а затем попытался клюшкой ударить вратаря соперников. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч серии состоится в среду, 8 июня, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
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