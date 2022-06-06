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«Держу ли Кучерова на поводке? Конечно». Тренер «Тампы» высказался о грубой игре Никиты

«Держу ли Кучерова на поводке? Конечно». Тренер «Тампы» высказался о грубой игре Никиты
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поведение нападающего команды Никиты Кучерова в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин заработал удаление при счёте 1:2, а также подло сыграл против голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина.

«Тебе не приходится так часто видеться с парнями, некоторым это нравится, потому что им тоже нужно пространство, чтобы спокойно вдохнуть. Нельзя жить по правилу «Всё будет по-моему и никак иначе». Это не в нашем стиле. Мы находим общий язык, должны расти вместе, чтобы лучше понимать друг друга.

Держу ли Кучерова на поводке? Конечно. Он особенный парень. Но он не может выходить за пределы наших целей, нашей структуры, нашей философии. В любом случае он редко это делает», — приводит слова Купера The Athletic.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно
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